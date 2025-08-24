Repubblica e l'"inviato" Pucciarelli all'assalto de Il Tempo

24 agosto 2025 a

Gli attacchi contro Il Tempo proseguono. E non arrivano solo da parte dei nomi comparsi sulle nostre pagine per l’inchiesta che stiamo conducendo sui volti vicini ad Hamas che sono vicini a esponenti del Movimento 5 Stelle e del partito democratico (Stefania Ascari, Alessandro Di Battista o Gaetano Pedullà), ma ora anche da un membro del cdr di Repubblica, nonché firma del quotidiano, Matteo Pucciarelli. Non ha ovviamente contestato nulla nel merito, se non sostenere che le nostre sono «argomentazioni non giornalistiche».

Ma la caduta di stile, in quanto proveniente da un collega, arriva quando scrive che «Il riformista o Il tempo non esistono. Parliamo di qualche centinaio di copie vendute in tutto il Paese. Esistono in funzione della provocazione o della presa di posizione utile a garantire qualche carriera personale». Non solo probabilmente Pucciarelli non è a conoscenza del fatto che il nostro quotidiano possa vantare una crescita nel numero di lettori, ma dimentica che nell’ultimo bilancio la divisione stampa del gruppo Gedi (di proprietà di Exor, la holding di Agnelli ed Elkann), ha avuto un risultato negativo di 7,5 milioni rispetto all’anno precedente. Fa un certo effetto vedere un giornalista invitare a non leggere alcuni quotidiani, seppur con un’altra linea editoriale. E, soprattutto, forse Pucciarelli dimentica che lo stesso giornale per cui oggi scrive aveva parlato della onlus di Genova che fa capo ad Hannoun, una delle figure al centro della nostra inchiesta, in quanto ritenuto vicino ad Hamas. Quindi all’epoca anche Repubblica avanzava argomentazioni non giornalistiche?