Terracina: auto investe tre ragazzi, morto un 16enne. È caccia al pirata

Dopo la notte di festa e il falò di Ferragosto la tragedia. È accaduto a Terracina, in provincia di Latina, dove un'auto pirata ha travolto tre ragazzi e ne ha ucciso uno di 16 anni. Il giovane, originario di Latina, secondo quanto si apprende, stava camminando insieme al fratello e a un amico lungo via Terracina, verso il residence dove c'erano famiglie, quando sono stati travolti da un'auto in corsa che non si è fermata a prestare soccorso. L'investimento è avvenuto attorno alle 3:30, all'altezza del chilometro 8 della strada provinciale che collega Terracina al Circeo. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto, una berlina di colore chiaro, procedeva a velocità elevata quando ha centrato in pieno i tre giovani, uccidendo sul colpo il 16enne. Illeso il fratello, mentre l'amico ha riportato ferite non gravi. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del 16enne. Gli altri due giovani sono stati trasportati all'ospedale 'Fiorini' di Terracina per le cure del caso. La Polizia Stradale, insieme agli agenti del Commissariato locale, ha avviato le indagini, ascoltando i testimoni e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona per identificare il conducente.

"Questa notte alle 03:30 su Via Badino davanti alla pensione Anna hanno investito e ucciso mio nipote scappando con la macchina. Se qualcuno avesse visto qualcosa mi scriva. La macchina molto probabilmente è beige ha paraurti e specchietto lato passeggero rotti. Vi prego se vedete qualcosa scrivetemi". Così Andrea Casale, lo zio del ragazzo di 16 anni, travolto e ucciso la notte scorsa da un'auto pirata al chilometro 8, all'altezza di Porto Badino, nel comune di Terracina.