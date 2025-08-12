Venezia, recuperato il corpo senza vita bambino scomparso in mare

12 agosto 2025 a

È stato individuato e recuperato il corpo senza vita del bambino di 6 anni scomparso in mare a Cavallino-Treporti, nel Veneziano, ieri pomeriggio intorno alle 16. I sommozzatori hanno individuato il corpo adagiato sul fondo. Il ritrovamento vicino ai frangiflutti, alla profondità di due metri, è stato effettuato grazie alle strumentazione Sonar in dotazione ai sommozzatori dei vigili del fuoco in grado di rilevare elementi e tracce sui fondali. Sul posto la capitaneria di porto, che ha coordinato le operazioni di ricerca, e la guardia di finanza.

Del piccolo si erano perse le tracce a metà pomeriggio quando la mamma, che era con lui, non lo ha visto più e ha allertato le squadre di ricerca via terra e via mare. Una catena umana è stata formata dai bagnanti stretti per mano. Il piccolo stava facendo il bagno.