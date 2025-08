Simona Cinà, autopsia rinviata a giovedì. La Procura smentisce: «Due ragazzi hanno provato a rianimarla»

04 agosto 2025 a

È stata rinviata a giovedì l’autopsia sul corpo di Simona Cinà, la ventenne pallavolista trovata morta sabato scorso nella piscina di una villa a Bagheria, durante una festa di laurea. L’esame, che inizialmente avrebbe dovuto essere eseguito oggi, è considerato fondamentale per chiarire le cause del decesso e fare luce sui tanti interrogativi ancora aperti.

Sulla vicenda indaga la Procura di Termini Imerese, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Gli inquirenti, però, smentiscono alcune dichiarazioni dei familiari: in particolare non confermano l’assenza degli abiti della ragazza, la mancanza di alcolici alla festa o una scarsa collaborazione da parte degli invitati.

«Vogliamo solo sapere perché è morta nostra figlia», dice la madre, Giusy, commossa durante una conferenza stampa improvvisata. Simona, ricordano i genitori, era una studentessa modello, atleta e piena di vita: «Amava l’acqua, non avrebbe mai potuto annegare in piscina. Non crediamo al malore improvviso».

Le circostanze della tragedia restano nebulose. Il corpo sarebbe stato trovato solo alla fine della festa, mentre si puliva la piscina. «Quando siamo arrivati, c’era ancora musica a tutto volume», raccontano i familiari.

La sorella gemella Roberta e il fratello maggiore parlano di un clima di omertà: «Gli amici non rispondono più ai messaggi, come se il problema fossimo noi». Tra i sospetti, anche l’ipotesi che a Simona sia stata somministrata una sostanza di nascosto.

La famiglia afferma di aver trovato solo la borsa della ragazza, ma la Procura chiarisce che gli abiti – una minigonna e una canottiera verde – sono stati sequestrati. Resta il dolore e una domanda che da giorni tormenta i Cinà: «Perché è morta Simona?».