Torino-Milano, auto contromano sull'A4 provoca un maxi-incidente: 4 morti

Grave incidente stradale sull'autostrada Torino Milano tra Novara est e Marcallo Mesero, nei pressi della diramazione che porta all'aeroporto di Malpensa. Nello scontro tra due auto sarebbero decedute quattro persone mentre una quinta sarebbe stata portata in ospedale nel milanese in elicottero con ferite da codice rosso. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato uno scontro tra due auto, una delle quali in contromano, a causare il gravissimo incidente tra Novara est e Marcallo Mesero. Un'auto guidata da un anziano avrebbe imboccato contromano l'autostrada schiantandosi contro quella sulla quale viaggiavano quattro persone. Nell'urto sono morti quattro uomini, l'anziano e tre persone che si trovavano a bordo dell'altra vettura mentre una donna sarebbe rimasta gravemente ferita e portata in ospedale con l'elicottero.

L'incidente, i successivi rilievi e la messa in sicurezza dell'area stanno avendo pesanti ripercussioni sulla viabilità in un giorno di partenze per l'esodo estivo.