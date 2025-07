Prestazioni di natura diagnostica nelle farmacie, gli Ordini dei Medici chiedono un incontro: "Disparità"

26 luglio 2025 a

a

a

Gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo scendono in campo al fianco dell‘Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata (Uap) ed esprimono "forte preoccupazione" per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di natura diagnostica – quali elettrocardiogrammi, ecografie e holter cardiaci - presso le farmacie. In una lunga lettera inviata al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, accendono un faro sulla tutela dell’atto medico e sulla disparità di trattamento tra farmacie ed ambulatori. "I sottoscritti Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo intendono esprimere forte preoccupazione a seguito delle recenti notizie circa l'autorizzazione, da parte della Regione Lazio, all'esecuzione presso le farmacie di prestazioni sanitarie di natura diagnostica – quali elettrocardiogrammi, ecografie e holter cardiaci", premettono.

Altro caso Ramy: carabinieri inseguono un'auto con i ladri e uno si ritrova indagato

A suggerire di sposare la battaglia dell'Uap, si apprende, sono state le numerose segnalazioni e richieste di chiarimento pervenute agli Ordini da parte dei medici che operano presso i laboratori di analisi e le strutture accreditate, i quali "lamentano un'evidente disparità di trattamento". Professionisti, questi, che "sottolineano come, per ottenere l'autorizzazione all'erogazione di tali prestazioni, siano sottoposti a percorsi amministrativi lunghi, complessi e onerosi, sia dal punto di vista economico che organizzativo, mentre per le farmacie sembrerebbe sufficiente la semplice appartenenza alla categoria per poter effettuare gli stessi atti, senza analoghi requisiti, né le stesse garanzie". Allo stesso modo, alcune organizzazioni di rappresentanza della Medicina Generale e della Medicina Specialistica ambulatoriale convenzionata ed interna "chiedono perché tale facoltà di effettuare esami medici specialistici venga concessa a Farmacisti e negata ai Medici".

West Nile, sette nuovi casi nel Lazio. Due con sindrome neurologica

Timori di cui gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri si fanno carico e per cui chiedono un incontro con i rappresentanti istituzionali della Regione per "un confronto costruttivo" sul tema. L'obiettivo è di affrontare importanti interrogativi in merito alla "difesa dell'atto medico, alla sicurezza dei pazienti e all'equità dell'intero sistema sanitario regionale" e di "garantire una corretta applicazione delle norme vigenti e soprattutto salvaguardare la salute dei cittadini".