Rudy Guede ancora nei guai: rinvio a giudizio per violenza sessuale

Rinvio a giudizio, al tribunale di Viterbo, per Rudy Guede, accusato di violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna. L'uomo di 38 anni, già condannato per l'assassinio di Meredith Kercher - delitto avvenuto a Perugia il 1 novembre 2007 - è difeso dall'avvocato Carlo Mezzetti. Il processo inizierà il 4 novembre. La decisione del gup è giunta al termine dell'udienza di oggi, dopo una camera di consiglio durata circa un'ora e mezza. Secondo quanto appreso da LaPresse, Guede ha sempre rifiutato il rito abbreviato, convinto di smontare la tesi accusatoria in fase dibattimentale. La vittima, costituitasi parte civile, è difesa dall'avvocato Francesco Guido. “Prendiamo atto della decisione del giudice e ci difenderemo in aula - afferma all'Adnkronos il difensore di Guede -. Il mio assistito ha categoricamente rifiutato il rito abbreviato perché vogliamo portare in aula molti testimoni per poter spiegare come sono andati veramente i fatti”.