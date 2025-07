Conferenza per l'Ucraina a Roma, Meloni a Zelensky: "Con voi per il miracolo economico"

10 luglio 2025 a

Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Roma. Giorgia Meloni ha accolto gli ospiti stranieri giunti alla Nuvola. Scambi di abbracci tra gli altri con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, con il presidente albanese Edy Rama, lo spagnolo Pedro Sanchez, il polacco Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto e Volodomir Zelensky, leader ucraino. Con Zelensky c'era anche la moglie Olena, per il saluto e l'abbraccio con Meloni. Tra gli ospiti accolti dalla premier anche il cancelliere tedesco, Friedrich Merz e Maia Sandu, presidente della Moldavia.

"Grazie per l'attenzione per l'Ucraina, per i bisogni della nostra gente e per la nostra comune responsabilità di fare tutto per proteggere vite", ha detto tra l'altro il presidente ucraino. "Mi piace pensare che questa conferenza possa essere il punto di partenza per il miracolo economico dell'Ucraina", ha affermato Meloni durante la Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina 2025. "Noi italiani sappiamo bene cosa significa ripartire dalle macerie", ha aggiunto, ricordando come il nostro Paese, dopo la Seconda guerra mondiale, seppe trasformare la distruzione in sviluppo, orgoglio e progresso. "Anche l'Ucraina potrà farcela, con determinazione, lavoro e visione. Noi saremo al suo fianco", ha dichiarato Meloni, richiamando il parallelismo tra la ricostruzione postbellica italiana e le sfide che attendono oggi Kiev.

L'Ucraina "ogni giorno subisce un attacco ingiusto e vergognoso. Anche stanotte ci sono stati attacchi non contro le forze armate" ma contro i civili e la città di Kiev, ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel discorso di apertura. "Vogliamo la pace e che il popolo ucraino non soffra più", ha aggiunto il titolare della Farnesina.