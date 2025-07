Mara Severin, fine eroica della sommelier tentando di salvare i clienti. Indagini sui lavori

08 luglio 2025 a

Mara Severin, sommelier di 31 anni, non ha esitato: quando ha sentito i primi scricchiolii sinistri provenire dal solaio del ristorante "Essenza", è corsa a far alzare e uscire i clienti che sedevano nella sala interna. Qualche secondo dopo, il crollo l’ha travolta.

La tragedia si è consumata lunedì sera poco dopo le 22, nel cuore del centro storico di Terracina, in via Tripoli, dove si trova il rinomato ristorante stellato guidato dallo chef Simone Nardoni. Un cedimento improvviso del solaio – non dovuto, almeno secondo le prime indagini, al maltempo – ha causato il crollo all’interno del locale. Mara è morta sul colpo. Cinque le persone rimaste ferite.

“È morta da eroina. Mara era così: generosa, gentile, sempre pronta ad aiutare gli altri”, racconta con la voce rotta dall’emozione Ciro De Martino, fioraio della zona, davanti al perimetro transennato dalla polizia. La sua testimonianza si unisce al cordoglio di un’intera città ancora incredula di fronte a quanto accaduto.

Le prime ricostruzioni escludono che a provocare il disastro sia stato il forte vento che soffiava nel pomeriggio. I riflettori sono ora puntati sui lavori di ristrutturazione recentemente eseguiti all’interno della struttura, che risale agli anni '30-'40. I Vigili del Fuoco, su incarico della Procura di Latina, stanno eseguendo accertamenti tecnici per verificare la solidità degli interventi effettuati. Il locale è stato posto sotto sequestro e la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e lesioni gravissime, al momento a carico di ignoti.

Proseguono i rilievi da parte della polizia e si attendono le perizie disposte dalla magistratura. Diverse persone, tra cui testimoni e dipendenti del ristorante, saranno ascoltate in questura nei prossimi giorni. Al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati.