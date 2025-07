Autostrade, estate più cara: Anas aumenta i pedaggi da agosto

04 luglio 2025 a

Dal 1° agosto potrebbe scattare un aumento dei pedaggi autostradali, previsto da un emendamento al decreto-legge Infrastrutture. L’incremento sarà di "1 millesimo di euro a chilometro" per tutte le classi di veicoli: un euro in più ogni 1.000 km percorsi. La misura, secondo la relazione tecnica, garantirà ad Anas circa 90 milioni di euro annui per coprire un fabbisogno crescente, legato alla manutenzione, all’illuminazione pubblica e all’ampliamento della rete, che includerà anche le “strade di rientro” di Veneto e Piemonte a partire dal 2025.

Non sono mancate le critiche. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha definito la proposta “vergognosa”, accusando il governo di voler fare cassa senza trasparenza, in un contesto di politiche fiscali giudicate inique, tra rincari su bollette, carburanti e Iva. Dona ha ricordato che, secondo la Costituzione, le spese pubbliche andrebbero coperte con la fiscalità generale, in base alla reale capacità contributiva dei cittadini.