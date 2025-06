Labubu, così i coniglietti di Pop Mart dominano il mercato dei giochi

13 giugno 2025 a

In Italia e nel mondo è Labubu mania. Il coniglietto made in China, che ha fatto la sua prima apparizione appeso ai manici delle borse di lusso delle celebrità, è diventato un vero e proprio fenomeno e ha iniziato a dominare un'ampia fetta di mercato. I pupazzi prodotti e distribuiti dal colosso asiatico Pop Mart "stanno letteralmente conquistando collezionisti e appassionati in tutto il mondo, al punto da essere considerati un potenziale bene da investimento, con una domanda in crescita e prezzi in forte aumento sulle piattaforme di rivendita", ha commentato Marco Leardi su Moneta. "L’esplosione di questa mania non ci sorprende", ha dichiarato Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli, sottolineando che negli ultimi anni il collezionismo ha guadagnato sempre più terreno.

