Sanità, sale operatorie allagate: "È successo di nuovo". Bufera a Reggio Emilia

Due sale operatorie allagate all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. "È successo di nuovo. Da anni, chiediamo che le sale vengano chiuse e rifatte perché oramai sono fuori norma da tempo", denuncia il sindacato Fials, tramite la rappresentante Giuseppina Parente. "Già precedentemente all’era Covid si stava pensando di costruirne delle nuove che però non sono sufficienti a coprire il fabbisogno degli interventi chirurgici da effettuare. Dopo è arrivato il Covid, non se ne è fatto nulla e, accumulandosi poi gli interventi chirurgici che si erano interrotti, passata l’emergenza pandemica, si è deciso di riaprire queste sale operatorie e di rimetterle in funzione a pieno regime", dichiara la sindacalista secondo quanto riportato dal Resto del Carlino.

Le sale operatorie si allagano periodicamente: "Una volta perché si rompe un tubo della controsoffittatura, una volta per le piogge intense, una volta perché il guano dei piccioni, che va ad ostruire le grondaie sopra al tetto...", denuncia il sindacato che rivela: "Insomma capita che qualche sala venga bloccata per le perdite e le infiltrazioni dell’acqua, a volte anche sul campo operatorio come è già successo in passato e come è successo questa volta quando erano in corso due interventi, uno di emergenza e un altro di urgenza, nelle due sale operatorie attigue a quelle che sono state fermate".