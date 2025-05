Agliana, nonna e nipote aggredite da pitbull: la piccola è grave

30 maggio 2025 a

Una bambina di 2 anni è in condizioni gravi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo che è stata aggredita, insieme alla nonna, da tre pitbull. L'episodio si è verificato ad Agliana, in provincia di Pistoia. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la piccola si trovava nel cortile di casa dello zio quando, improvvisamente, i cani si sono scagliati contro nonna e nipote. La bambina, che è stata morsa all'addome e alle gambe, è rimasta ferita gravemente. La nonna, azzannata in più parti del corpo, è stata invece trasportata con l'elisoccorso all'ospedale San Jacopo di Pistoia. Sul posto si sono recati la Polizia Municipale e i Carabinieri. L'animale è stato bloccato e poi posto sotto sequestro.