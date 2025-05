Svolta Roma-Latina, pubblicato il bando per il collegamento autostradale

29 maggio 2025 a

È stato pubblicato il bando per arrivare alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione del Collegamento autostradale Roma-Latina nella tratta Tor De' Cenci-Latina Borgo Piave. Lo rende noto il Mit, sottolineando che si tratta di un passo significativo, atteso da tempo e fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini.