Legnano, delitto choc: trovata con un coltello nella schiena. Cosa sappiamo

La porta di casa aperta, dentro la sceha da film horror. Una donna - Vasilica Potincu, 35 anni - è stata ritrovata senza vita nella propria abitazione in via Stelvio a Legnano, in provincia di Milano. A telefonare al 112 un vicino di casa della donna. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Legnano, insieme con i militari delle Sis, le sezioni investigazioni scientifiche per i rilievi del caso.

La donna sarebbe stata accoltellata alla schiena. Ad allertare il 112, i vicini di casa della donna, di origini romene, che hanno visto la porta aperta e la vittima per terra. Il presunto assassino della donna sarebbe in fuga. Sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri. Alcuni elementi potrebbero arrivare dagli ultimi contatti del cellulare della donna. Il femminicidio è avvenuto in un giorno di festa per la città, dove si celebra domenica 25 maggio il tradizionale Palio di Legnano.