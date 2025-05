Strage di Capaci, crolla la "pista nera": la procura di Caltanissetta archivia

22 maggio 2025 a

Nessuna pista nera sulla bomba di Capaci. Dopo due anni di indagini la procura di Caltanissetta fa sapere che "nella fase ideativa ed esecutiva della strage del 23 maggio 1992" in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo anche lei magistrato e tre agenti della scorta, "non ci fu il coinvolgimento di soggetti collegati ad ambienti della destra eversiva tra cui il noto Stefano Delle Chiaie, uno dei fondatori della formazione politica “Avanguardia nazionale”, della cui presenza a Palermo in epoca antecedente alle stragi del 1992 erano emerse tracce". Lo riporta l'edizione palermitana di Repubblica che fa sapere che il gip di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il fascicolo.

La pista legata alla destra eversiva era emersa dalle dichiarazioni dell’ex brigadiere dei carabinieri Walter Giustini, che sosteneva di aver saputo dell’estremista di destra dal mafioso Alberto Lo Cicero, e dalla moglie dello stesso Lo Cicero. Le indagini hanno smentito la versione dei due testimoni.