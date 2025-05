Garlasco, spunta Corona davanti la Procura di Pavia. E Stasi dribbla le telecamere

20 maggio 2025 a

a

a

Fabrizio Corona è spuntato a sorpresa davanti alla Procura di Pavia e - come già fatto nei giorni caldi del delitto di Garlasco quando provò a contattare le gemelle Cappa – ha tentato di entrare nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Prima dell'atteso doppio interrogatorio di Andrea Sempio e Alberto Stasi, rispettivamente indagato e condannato per l'omicidio della ventiseienne, Corona ha parlato per pochi minuti (dicendo cose non riferibili perché tirano in ballo persone non indagate) accerchiato da decine di telecamere. Poi ha deciso di andare via.

Sempio "geolocalizzato sulla scena del crimine". Bomba prima degli interrogatori

Nel frattempo Alberto Stasi ha dribblato la selva di cronisti fuori dal Tribunale di Pavia, entrando da un ingresso secondario del palazzo di giustizia. Il 41enne, condannato a 16 anni per l'omicidio Poggi avvenuto il 13 agosto 2007, è arrivato a bordo di un'auto guidata da una donna, forse la sua avvocata Giada Bocellari. L'altro legale, Antonio De Rensis, è entrato da solo dall'ingresso principale. Stasi, così come Andrea Sempio, rende interrogatorio davanti al Procuratore Fabio Napoleone, l'aggiunto Stefano Civardi e la pm Valentina De Stefano nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.