Garlasco, verrà acquisito il Dna delle gemelle Cappa e degli amici di Sempio e Stasi

La decisione della gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, è arrivata al termine della discussione tra le parti. A Pavia, dove si è svolta l'udienza sull’incidente probatorio ed è stato dato il via a una maxi perizia con al centro le comparazioni genetiche tra il Dna di Andrea Sempio e il materiale biologico trovato sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, è stata accolta la richiesta di allargare quanto più possibile la ricerca per evitare - tra qualche anno - di ritrovarsi ad analizzare ancora tracce e reperti del delitto di quasi 18 anni fa.

L'elenco delle persone che saranno invitate a fornire il proprio Dna sono Marco Panzarasa, l'amico con cui Alberto Stasi - condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi - ha trascorso nel luglio 2007 una vacanza in Inghilterra e che (da alcune foto) ha toccato il computer di Stasi usato anche dalla vittima; tre amici di Marco Poggi (fratello della vittima) tra cui Mattia Capra e Roberto Freddi (non indagati) di recente perquisiti nell'inchiesta su Andrea Sempio, tre carabinieri e un paio di soccorritori intervenuti subito dopo il delitto del 13 agosto 2007.

La ricerca sul Dna riguarda i maschi dato che sulle unghie della vittima ci sono due tracce parziali della linea paterna (cromosoma Y) che verranno comparate con quelle consegnate dai nuovi protagonisti (non indagati) in modo volontario o coatto se si oppongono. Le cugine Cappa, le gemelle Stefania e Paola che già hanno messo a disposizione il Dna nella prima indagine che ha portato alla condanna di Stasi, verranno invece sottoposte all'analisi delle impronte, traccia che potrebbe essere recuperata da alcuni reperti (fruttolo, pacco di biscotti, bottiglietta del tè) mai analizzati dopo il delitto.