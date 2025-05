Caso Orlandi, colpo di scena, perquisizione a casa di un blogger: "Indagato"

05 maggio 2025 a

La verità manca da oltre da quarant'anni, ma non i colpi di scena. Parliamo delle nuove indagini sulla scomparsa di Emanuele Orlandi, la cittadina vaticana di 15 anni sparita il 22 giugno 1983 a Roma. Ebbene, un blogger cinquantenne della provincia di Frosinone è indagato per favoreggiamento nell'ambito dell'inchiesta riaperta due anni fa a Roma in seguito alla pubblicazione di alcuni post su un gruppo social molto seguito.

Su disposizione dei pm capitolini l'abitazione dell'uomo è stata perquisita dagli investigatori che gli hanno sequestrato il computer. Il blogger, secondo quanto accertato, avrebbe pubblicato recentemente due post online in cui avrebbe riportato notizie ricevute da una fonte di cui ha fornito le iniziali, su un evento che avrebbe visto coinvolta Emanuela Orlandi. La perquisizione personale e domiciliare è scattata per cercare eventuali elementi utili alle indagini riaperte due anni fa, anche in relazione alla creazione di profili social e alla pubblicazione di notizie riguardanti il caso.

Il difensore dell'indagato, l'avvocato Luigi Tozzi, dichiara l'estraneità del suo assistito: "Siamo estranei ai fatti contestati e chiederemo di essere ascoltati dal pm titolare del fascicolo di indagini".