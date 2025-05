Conclave, la dieta "sobria" dei cardinali. Il nutrizionista: "Carboidrati fondamentali"

03 maggio 2025 a

Più carboidrati e cibi liquidi o simil liquidi, verdure di stagione a volontà e centrifughe ricche di frutta e verdure. Off limits i superalcolici. I 133 cardinali che da mercoledì prossimo entreranno in regime di clausura per eleggere il 267esimo pontefice dovranno rimandare pranzi e cene a base di mitologiche carbonare, ghiotte burrate e osservare una alimentazione sana e bilanciata. A Casa Santa Marta, dove risiederanno fino all’Habemus Papam, i cardinali elettori – oltre a riposare – consumeranno anche i pranzi e le cene. Personale laico, chiamato a sua volta a prestare giuramento di riservatezza e ad avere contatti limitati con i cardinali conclavisti, preparerà per loro pranzi e cene con un menù sobrio.

"Una condizione molto stanziale, con molta tensione e poco movimento – osserva all’Adnkronos Giorgio Calabrese, nutrizionista – consiglia di limitare i cibi che possono essere ricchi di grassi e che creano più accumulo di quello che dovrebbero a causa dello scarso movimento. L’ideale è quindi optare per cibi simil liquidi e alternare centrifugati ed estratti ricchi di frutta e verdura, in modo tale da incamerare molti minerali, molte vitamine, poche calorie e niente grassi". "Siccome i cardinali dovranno continuamente dibattere – osserva ancora il nutrizionista – dialogare, e anche contrastare, i carboidrati serviranno moltissimo perché danno quella energia necessaria a pranzo, a cena ma anche a colazione, magari con buon latte parzialmente scremato e con prodotti tipo pane tostato o fette biscottate con un po’ di miele e marmellata, perché permette loro di avere subito una reattività emotiva che sia ben compensata senza andare in chetosi".

Consigliata tanta frutta fresca: "Per avere un cervello reattivo, ma non appesantito", osserva Calabrese. "I cardinali del Nord Europa – osserva ancora – forse preferirebbero bacon e uova, ma questi alimenti non sono ideali in questa fase perché sovraccaricano molto il cervello. In questa fase servirà di più una dieta carboidratica". Niente alcol dai superalcolici per i cardinali conclavisti, consentito un po’ di vino: "I cardinali – osserva il nutrizionista – dovranno idratarsi con acqua. Vino in giusta quantità. Raccomandata tanta verdura di stagione, ma niente asparagi".