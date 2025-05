Chieti, trovati morti i due vigili del fuoco dispersi. Cordoglio di Musumeci

01 maggio 2025 a

Sono stati individuati dai soccorritori i corpi dei due vigili del fuoco di Chieti scivolati ieri sera in una gola profonda del fiume Avello nel corso di una escursione. A eseguire le operazioni di recupero è il personale specializzato dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico. I due facevano parte di un gruppo di quattro vigili del fuoco, tutti liberi da servizio e appartenenti al comando di Chieti. "Esprimo la sincera vicinanza mia e della Protezione civile italiana alle famiglie dei due vigili del fuoco, e al Corpo nazionale, per la loro tragica scomparsa avvenuta in Abruzzo'', ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci a margine di una manifestazione del volontariato a Cagliari.