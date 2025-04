Garlasco, la madre di Sempio non risponde ai carabinieri. L'avvocato contro i giornalisti: "Non vi meritate niente"

28 aprile 2025 a

La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, non ha risposto, come da sua facoltà, in qualità di prossima congiunta dell'indagato alle domande dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano dopo essere stata convocata stamattina negli uffici del comando provinciale di via della Moscova. Sempio è indagato dalla procura di Pavia per il concorso nell'omicidio di Chiara Poggi. Ferrari era accompagnata dall'avvocata del figlio Angela Taccia. All'uscita dagli uffici dell'Arma non ha rilasciato dichiarazioni.

L'audizione è durata circa 40 minuti. Taccia prima di salire su un taxi si è lamentata con i giornalisti per la presenza insistente delle telecamere, spiegando che la sua assistita non stava bene e che per questo motivo non si sarebbero fermati a parlare. "Non mi è piaciuto il vostro comportamento, non vi meritate niente. Ci sono modi e modi, vi avevo avvertiti. Se mi arriva un altro microfono in testa vi querelo, non ci meritiamo questo comportamento", afferma Taccia. Le indagini sono state riaperte dalla procura di Pavia che ha delegato nuove attività investigative al reparto operativo di via Moscova.