Milano, torna a casa a Pasqua e trova il domestico morto. Ladro ancora nell'abitazione

Voleva mettere a segno un furto nel giorno di Pasqua, ma il piano è cambiato quando è stato colto di sorpresa dal domestico della casa in cui si era introdotto. Dawda Bandeh, un 29enne di origini gambiane con precedenti, avrebbe quindi ucciso Angelito Manansala, il 61enne collaboratore dei proprietari dell'abitazione, strangolandolo a mani nude. La vicenda si è svolta nella centralissima via Giovanni Randaccio di Milano, dove il presunto autore dell'omicidio è stato arrestato. A fare la macabra scoperta e a ritrovare, cioè, il corpo del domestico è stato il padrone di casa.

Tornando nel suo appartamento, l'uomo ha trovato la porta aperta e il cadavere del cittadino filippino riverso a terra. Poi, dopo aver visto uno sconosciuto rovistare nei cassetti, ha agito di istinto chiudendo la porta di casa e avvertendo immediatamente la polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto quando il 29enne era ancora chiuso nell'abitazione. Bandeh è stato raggiunto, ha provato a reagire aggredendo le forze dell'ordine, ma presto è stato immobilizzato con un taser e, quindi, arrestato.

Il ragazzo, come riporta il Corriere della Sera, è apparso molto agitato ed è stato trasportato al pronto soccorso scortato dagli agenti. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla, invece, per il domestico 61enne, che era ormai morto. Il primo esame del medico legale avrebbe evidenziato segni di strangolamento. Gli agenti hanno sottoposto a fermo per omicidio il 29enne. Le indagini, coordinate dal pm di turno Andrea Zanoncelli, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al vaglio degli investigatori ci saranno presto anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza.