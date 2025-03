Garlasco, torna in tv Andrea Sempio: "Nessun contatto tra me e Chiara"

28 marzo 2025 a

Torna a parlare Andrea Sempio, finito al centro delle nuove indagini per il delitto di Garlasco per il quale Alberto Stasi, l'allora fidanzato di Chiara Poggi, è in carcere per omicidio con una condanna definitiva. Dopo il prelievo coattivo di materiale biologico disposto dalla Procura di Pavia, l'amico del fratello della vittima ha accettato di parlare davanti a una telecamera, in un’intervista a Sky TG24 che andrà in onda nella sua versione integrale venerdì 28 marzo nelle edizioni serali del telegiornale.

Nel colloquio Sempio ribadisce la sua versione dei fatti riguardo agli ultimi sviluppi giudiziari che lo vedono coinvolto nel caso dell’omicidio del 13 agosto 2007 e parla apertamente delle indagini in corso e delle accuse che, dopo 17 anni, tornano a riaccendere il dibattito su uno dei casi di cronaca più discussi in Italia. "La Procura vada pure a controllare. Non c’è alcun contatto tra me e Chiara, di nessun tipo. Non c’è nessun collegamento tra me e lei in quegli anni", ha affermato. "Il dna? Io frequentavo la casa, quindi tracce mie in giro è molto probabile che ci siano. Solo dopo la casa è diventata una scena del crimine. Credo si tratti però di un dna da contatti con oggetti e non da contatto diretto. Un cuscino, una sedia, qualcosa che potesse essere stato messo a disposizione di un ospite", ha concluso.

Intanto lunedì 31 marzo Chiara, la cui vita si è fermata a 26 anni, avrebbe compiuto 44 anni. Un altro anniversario triste per la famiglia che continua a vivere nella stessa villetta di Garlasco dove la giovane, la mattina del 13 agosto 2007, è stata uccisa dall’allora fidanzato Alberto Stasi. È questo che dicono le sentenze, mentre la Procura di Pavia indaga - come già fatto otto anni fa - su Andrea Sempio, amico di Marco fratello della vittima. Ma per papà Giuseppe e mamma Rita credono nella colpevolezza di Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio.