Torino, il bus precipitato nel Po andava a prendere una scolaresca in gita

27 marzo 2025 a

a

a

L'autobus turistico, che nel pomeriggio di ieri è drammaticamente precipitato nelle acque del Po, stava andando a prendere una scolaresca delle elementari del milanese in gita a Torino. Il pullman, come attesta un video che restituisce gli attimi più terrificanti, è scivolato in retromarcia lungo la banchina dei Murazzi del Po, ha abbattuto il parapetto ed è precipitato nel fiume con un tonfo sordo poco prima di caricare a bordo i ragazzi in piazza Castello, a poca distanza dal luogo dove si è verificato l’incidente. A perdere la vita è stato Nicola Di Carlo, l'autista di 64 anni il cui corpo è stato estratto poco dopo dall'abitacolo. Al momento del recupero, "la persona era in acqua, fuori dal bus", ha raccontato ai giornalisti Alessandro Paola, direttore generale dei vigili del fuoco del Piemonte.

Video su questo argomento Recuperato il bus precipitato nel Po: l'autista non è sopravvissuto | VIDEO

Non sono arrivate segnalazioni di dispersi e i sommozzatori non hanno trovato altre persone in acqua. Le tre donne che sono state investite dal bus prima che finisse in acqua e che sono poi state trasportate all’ospedale Cto, invece, "non sono in pericolo di vita" e "hanno rispettivamente riportato una frattura all’omero, un trauma al ginocchio e contusioni varie", si apprende. Secondo una prima ricostruzione, realizzata dagli uomini della polizia locale attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza posizionate nel centro città, Di Carlo avrebbe intrapreso una manovra in retromarcia e poi perso il controllo del mezzo. Sarà solo l'autopsia, però, a fornire ulteriori informazioni e a chiarire se l'autista abbia avuto un malore o se sia morto per l'impatto con l'acqua.