Meteo, Sottocorona: "Maltempo forte e situazione critica". Tutto in 24 ore, ecco dove

Nubi nere all'orizzonte. A fornire le previsioni meteo di martedì 25 marzo e dei giorni a venire è Paolo Sottocorona che al Tg La7 spiega come a sud-est dell'Italia si sta "approfondendo" una bassa pressione che avrà forti effetti sul nostro Paese. A nord e gran parte del centro qualche nuvola c'è già, ma con "quelle più intense sono sullo Ionio e interessano le estreme regioni meridionali e la Sicilia". A sud le nuvole cominciano a essere più compatte, esistono zone più vaste con piogge moderate e qualche fenomeno localmente intenso.

Mercoledì 26 marzo il tempo peggiora notevolmente e "troviamo una vasta zona di precipitazioni molto forte" tra centro e sud, spiega Sottocorona, dove è atteso "un maltempo forte che prende sostanzialmente tutto il sud, parte della Sicilia, e tende a risalire sul versante adriatico". Giovedì 27 marzo non è da meno con "le zone interne del centro, il versante adriatico del centro, e poi ancora il sud" interessati da"fenomeni molto forti", avverte Sottocorona. In particolare su Marche, Abruzzo e parti del sud avremo una "situazione critica". Maltempo che non viene portato da correnti di aria fredda, pertanto le temperature non subiranno bruschi cali.