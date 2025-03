Meteo, tempo da incubo per l'ultima settimana di marzo: cosa scatena il vortice depressionario

19 marzo 2025 a

a

a

Che tempo farà la prossima settimana? All’inizio non sarà sicuramente buono, ma poi?. Nello specifico, riferisce Lorenzo Badellino sul sito 3bmeteo, “il guasto che nel weekend coinvolgerà le regioni centrali e soprattutto settentrionali avrà ripercussioni anche nell'inizio della prossima settimana. La depressione che si scaverà tra la Penisola Iberica e la Francia rimarrà in azione sul Mediterraneo centro-occidentale almeno fino a mercoledì, condizionando il tempo su molte delle nostre regioni”.

Sottocorona: "Sta arrivando...". Cosa si muove a ovest, ribaltone del tempo

In particolare lunedì 24 marzo il meteo instabile arriverà fino al sud Italia, con temperature comunque godibili. E piano piano la situazione migliorerà prima al nord, con le precipitazioni che si intensificheranno però al centro-sud da martedì 25 marzo. “Intorno alla metà della settimana, tra mercoledì e giovedì, non è escluso che sul Mediterraneo centrale vada approfondendosi un vortice depressionario responsabile di un ulteriore generale peggioramento su gran parte dello Stivale, con piogge, temporali e nevicate sulle zone alpine ma anche sulle vette appenniniche centro-settentrionali. Ad alimentare tale circolazione di bassa pressione sarebbe un apporto di aria fredda dal Nord Europa che determinerebbe anche un calo delle temperature generalizzato sulla nostra penisola”, quanto svela l’esperto meteo. Non è ancora tempo di rimettere a posto cappotti e ombrelli per una serena primavera.