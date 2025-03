Papa Francesco, "ossigeno ad alti flussi" e notte con la maschera ma "non è sedato"

05 marzo 2025 a

Il quadro clinico di Papa Francesco "resta complesso" e la polmonite, che lo ha colpito e costretto al ricovero al Gemelli dal 14 febbraio scorso, "segue la sua normale evoluzione". È quanto si apprende da fonti vaticane, che non si sbilanciano perché mettono in conto nuove, possibili ricadute. Il Pontefice, "dopo una notte con la maschera per l’ossigeno" (usata per consentirgli un riposo tranquillo), ha ripreso "l’ossigenoterapia ad alti flussi, la terapia e la fisioterapia respiratoria", ma "non è sedato", si apprende. La prognosi, tuttavia, "resta riservata". Le condizioni, dunque, sembrano stabili ma non rassicuranti.

Dal punto di vista clinico, emerge il fatto che bollettino quotidiano è tornato a definire “stabile” la situazione. Aggiornamento, questo, non scontato, soprattutto se si considera il ritorno agli ipotetici, brutti scenari di lunedì, quando due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco, avevano scatenato un improvviso e preoccupante peggioramento. Ieri il Papa ha vissuto una giornata di riposo alternato alla preghiera, evitando di svolgere attività lavorative o di ricevere visite. Ma è rimasto apiretico, sempre vigile, orientato.

Il mondo, intanto, è in preghiera. Oltre ai fedeli che ogni giorno sono assiepati ai piedi della statua di Papa Giovanni II del Policlinico romano in cui il Pontefice è ricoverato, proseguono gli appuntamenti religiosi pensati per essere vicini a Bergoglio con lo spirito. Sarà il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, a guidare il rosario per la salute di Papa Francesco che si reciterà questa sera alle ore 21 in Piazza San Pietro.