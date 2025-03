Aprilia, scene da Far west e spari: feriti due carabinieri fuori servizio, un arresto

05 marzo 2025 a

Far west durante la notte nel comune di Aprilia in provincia di Latina. Un uomo è sceso da una automobile in sosta ed ha sparato cinque colpi in rapida successione, con un revolver, contro una macchina parcheggiata, con a bordo due carabinieri liberi dal servizio. Due colpi sul cofano, due sulla parte posteriore del mezzo e uno sullo sportello, sono stati i fori repertatati dagli investigatori della squadra rilievi, che avrebbero potuto uccidere i due militari, ma per fortuna la ferita che ha riportato uno di loro è un lieve graffio ad una gamba. Il grave fatto di sangue, che ha scosso la comunità di Aprilia, già sconvolta dallo scioglimento per mafia del Comune dove è finito in manette il sindaco, è avvenuto vicino alla scuola di via Lazio.

Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Velletri, sono scattate immediatamente e subito dopo sono state eseguite una serie di perquisizioni in casa a dei pregiudicati della zona. Nell'abitazione di uno dei sospettati dell'agguato, probabilmente dovuto a uno scambio di persona, sono state sequestrate due pistole, una semiautomatica ed un revolver compatibile con l'arma utilizzata per la sparatoria dove sono rimasti coinvolti i due carabinieri. Il presunto responsabile arrestato dai carabinieri è un cittadino di origini croate di 22 anni residente ad Anzio sul litorale romano.

La sparatoria è solo l'ultima, in ordine di tempo, di una serie di intimidazioni a mano armata avvenute nel territorio di Aprilia in poco tempo; il 2 marzo scorso, nove colpi di pistola erano stati sparati contro il portone di un palazzo delle case popolari in via Belgio 11 nel quartiere 'Toscanini'. Poco prima in via Inghilterra, durante un inseguimento tra due auto, erano stati sparati diversi proiettili, alcuni dei quali avevano colpito le automobili in sosta. Non più di quindici giorni fa invece, in via Londra, era esploso un ordigno in una palazzina. Durante il 2024, infine, diversi cittadini avevano denunciato di aver ritrovato la mattina in strada le loro autovetture perforate da proiettili esplosi durante la notte.