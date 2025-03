Meteo, Sottocorona: "Due zone". Come cambia il tempo nel weekend

01 marzo 2025 a

Previsioni meteo di sabato 1 marzo e domenica 2 marzo, come sarà il tempo nel weekend? Il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona spiega che sulle mappe odierne si "notano due zone". La prima è quella più occidentale, perché" è da lì che arrivano le nuvole più consistenti". Mostra "precipitazioni moderate o localmente anche un po' più forti" sulla zona alpina, dove sono attese anche nevicate a quote non bassissime. L'altra è sull'Emilia Romagna. Verso il centro e il sud, le piogge diventano "da possibili a probabili, forse improbabili. Insomma sono sempre meno e sempre più deboli", spiega Sottocorona nel Tg La7.

Nel weekend attesa la pioggia. Poi "assaggio di primavera": le previsioni

Domenica 2 marzo lo scenario meteo "vede un ulteriore miglioramento" con molte schiarite al nord, in parte sul versante tirrenico. Persiste il rischio di piogge nella zona alpina del Piemonte, e sul versante adriatico, in particolare Abruzzo, Molise e Puglia. Passato il weekend, lunedì 3 marzo "al nord e su gran parte del centro il tempo migliora ulteriormente, quindi diventa particolarmente stabile", spiega il meteorologo. Qualche incertezza del tempo e pioviggini al sud.