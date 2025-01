Pomeriggio 5, paura in diretta: giornalista aggredita dal presunto stalker

30 gennaio 2025 a

La giornalista di Pomeriggio 5 lo incalza, lui le si avventa contro fino a strapparle il microfono per scagliarlo via. Una troupe di Pomeriggio 5 è stata aggredita da un presunto stalker a Vergato, in provincia di Bologna. La giornalista Ilaria Delle Palle stava realizzando un servizio per il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5 dopo aver raccolto la denuncia di una donna il cui incubo è iniziato in seguito al suo trasferimento da Bologna al piccolo centro. Urla, minacce di morte e danneggiamenti che hanno sconvolto la sua vita e che hanno spinto la donna a sporgere denuncia.

La cronista di Pomeriggio 5 ha raggiunto il presunto stalker in strada e dopo le prime domande l'uomo ha dato in escandescenze, venendo a contatto con la giornalista e con l'operatore. Minuti di paura che Merlino ha mostrato nella puntata di giovedì 30 gennaio. L'uomo visibilmente alterato spinge la donna, le strappa il microfono dalle mani della giornalista e lo scaglia lontano. "Andate via, è un avvertimento. Il secondo avvertimento non ci sarà", minaccia.