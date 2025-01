La Ripartenza di Porro, la diretta video: investimenti, innovazione e tradizione

30 gennaio 2025 a

a

a

La Ripartenza - Liberi di pensare, l'evento ideato da Nicola Porro, che si tiene giovedì 30 gennaio al Palazzo Castiglioni di Milano, entra nel vivo dopo la rassegna stampa senza filtri con Porro e Giuseppe Cruciani.

La sessione mattutina continua alle 11.15 con la tavola rotonda “Investimenti stranieri” a cui prenderanno parte: Regina Corradini D'Arienzo, Amministratore Delegato e Direttore Generale diSIMEST; Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia; Giovanni Colavita, Chief Executive Officer Colavita USA; Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo; Marco Cerrato, Partner Maisto e Associati. Successivamente, dalle ore 12.15, si svolgerà la seconda tavola rotonda dal titolo “Innovazione e tradizione” con: Maria Vittoria Santarelli, Growth Chief of Staff Eight Sleep; Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM; Franco Loro Piana, CEO e Founder di Sease; Federico Palazzari, CEO Nemo Lighting; Luigi Cantamessa, Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani e Direttore Generale della Fondazione FS.