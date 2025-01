La Ripartenza, liberi di pensare: domani a Milano l'ottava edizione della kermesse di Nicola Porro

29 gennaio 2025 a

a

a

Giovedì 30 gennaio, al Palazzo Castiglioni di Milano, si terrà l’ottava edizione dell’evento "La Ripartenza, liberi di pensare", ideato da Nicola Porro. "La Ripartenza" è nata durante il lockdown per affrontare i temi dell’economia, della cultura e della politica, coinvolgendo grandi players italiani.

La sessione mattutina del 30 gennaio, si aprirà alle ore 10.30 con l'ormai immancabile “Una Zanzara nella zuppa”, lettura dei giornali dai toni liberali e irriverenti realizzata da Nicola Porro e Giuseppe Cruciani. A seguire, dalle ore 11.15, si terrà la tavola rotonda “Investimenti stranieri” a cui prenderanno parte: Regina Corradini D'Arienzo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di SIMEST; Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia; Giovanni Colavita, Chief Executive Officer Colavita USA; Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo; Marco Cerrato, Partner Maisto e Associati.

Successivamente, dalle ore 12.15, si svolgerà la seconda tavola rotonda dal titolo “Innovazione e tradizione” con: Maria Vittoria Santarelli, Growth Chief of Staff Eight Sleep; Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM; Franco Loro Piana, CEO e Founder di Sease; Federico Palazzari, CEO Nemo Lighting; Luigi Cantamessa, Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani e Direttore Generale della Fondazione FS.

Il pomeriggio si aprirà, alle ore 16.00, con l'intervento di Guido Bertolaso, Assessore al Welfare di Regione Lombardia. A seguire, alle ore 16.45, si terrà invece la lecture di Giorgia Venturini, giornalista e conduttrice televisiva. Alle ore 17.00 spazio alla tavola rotonda ‘Energia’ a cui prenderanno parte: Daniela Gentile, Amministratrice Delegata di Ansaldo Nucleare; Nicola Lanzetta, Direttore Italia del Gruppo Enel; Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni; Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia; Riccardo Toto, Direttore Generale Renexia S.p.A.

Alle ore 18.00 l'appuntamento più "politico" per il panel dal titolo "2 anni di governo Meloni", con i giornalisti Annalisa Chirico, Alessandro Sallusti, Mario Giordano e Luigi Bisignani.

In seguito alle ore 19.00, ci sarà l’esibizione del Placentia Gospel Choir. A chiudere la giornata, Nicola Porro intervisterà Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati.

Non puoi venire o non hai trovato un biglietto? Nessun problema. Sarà possibile seguire l’evento in streaming sui siti online dei media partner Tgcom24, Il Tempo e Il Giornale, su Nicolaporro.it e sulle pagine Facebook e Youtube di Nicola Porro.