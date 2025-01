Mattarella: "Mai più Auschwitz. Insulti ignobili a Segre, serve un argine"

28 gennaio 2025 a

Auschwitz è stata "la conseguenza diretta delle leggi razziste, ignominiosamente emanate anche in Italia dal regime fascista e della furia antiebraica nazista, di cui il regime fascista e la Repubblica di Salò furono complici e collaboratori, fino alla 'soluzione finale'. Rappresenta l’abisso più profondo e oscuro mai toccato nella storia dell’umanità". Sono le parole utilizzate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi al Quirinale in occasione della celebrazione del "Giorno della Memoria", che ricorreva ieri. Nel corso della celebrazione, aperta da un filmato a cura di RaiCultura, sono intervenuti la Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, e il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara il quale ha rinnovato "l’impegno a conservarne il ricordo affinché simili atrocità non si ripetano" perché "l’educazione al rispetto di ogni persona e la promozione della dignità umana sono per noi un dovere verso le future generazioni". La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz-Birkenau, ha portato la sua testimonianza intervistata da due studenti.

Mattarella ha dedicato un passaggio agli attacchi antisemiti alla senatrice a vita. "È doloroso e inaccettabile che vi siano ignobili insulti razzisti alla senatrice Segre, su quei social media che sono nati come espressione di libertà e che rischiano invece, sovente, di diventare strumento di violenza e di negazione di diritti. Occorre mettervi un argine. Sono reati gravi, che vanno perseguiti a tutela della libertà e della giustizia", ha detto il capo dello Stato.

Nel corso della cerimonia, condotta da Emma D’ Aquino, Segre, sopravvissuta ad Auschwitz-Birkenau, ha portato la sua testimonianza intervistata da due studenti. L’attrice Elena Sofia Ricci ha letto alcuni brani tratti dal libro "La farfalla impazzita - dalle Fosse Ardeatine al processo Priebke" di Giulia Spizzichino e Roberto Riccardi. Durante la manifestazione, Simona Bondanza, accompagnata da Fausto Beccalossi, Rodolfo Cervetto e Stefano Bergamaschi, ha eseguito i brani musicali "Elì Elì", "Dance me to the end of love" e "Rue des Rosiers". La cerimonia si è conclusa con il discorso del Presidente della Repubblica.