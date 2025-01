Prezzi benzina e diesel: discrepanza tra i due andamenti. Cosa succede alla pompa

27 gennaio 2025 a

a

a

Dopo sei sessioni al ribasso, si ferma il calo della quotazione del gasolio. Benzina invece ancora in discesa. Scendono, spinti dai tagli sui listini dei giorni scorsi, i prezzi medi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 27 gennaio

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,831 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,838, pompe bianche 1,818), diesel self service a 1,742 euro/litro (-2, compagnie 1,748, pompe bianche 1,729). Benzina servito a 1,971 euro/litro (-1, compagnie 2,015, pompe bianche 1,885), diesel servito a 1,882 euro/litro (-2, compagnie 1,926, pompe bianche 1,797). Gpl servito a 0,738 euro/litro (invariato, compagnie 0,745, pompe bianche 0,729), metano servito a 1,489 euro/kg (+2, compagnie 1,490, pompe bianche 1,488), Gnl 1,453 euro/kg (invariato, compagnie 1,457 euro/kg, pompe bianche 1,450 euro/kg).

Sottocorona: prima piogge deboli e poi "il peggioramento". Ecco dove

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,925 euro/litro (servito 2,185), gasolio self service 1,850 euro/litro (servito 2,115), Gpl 0,869 euro/litro, metano 1,534 euro/kg, Gnl 1,576 euro/kg.