Giorgia Meloni in Arabia: firmati accordi per 10 miliardi. L'incontro con bin Salman

26 gennaio 2025 a

a

a

«Il valore complessivo degli accordi firmati oggi e durante questa visita, è di circa 10 miliardi di dollari». È quanto annunciato da Giorgia Meloni ad Al-Ula, a conclusione della sua seconda giornata di visita in Arabia Saudita. Nel corso del suo intervento alla tavola rotonda italo-saudita di alto livello, Meloni ha sottolineato come il valore degli accordi «dà un’idea dello straordinario salto che insieme abbiamo compiuto» e di come «ci siamo impegnati nel nostro futuro lavoro comune». Questi accordi, ha ripreso Meloni infatti «costituiscono piattaforme su cui costruire insieme ulteriori opportunità». In un altro passaggio dell’intervento, Meloni ha puntualizzato che la sua missione e le intese siglate hanno offerto «un quadro delle priorità da cui partire per questa nuova fase». Sono stati firmati «molti accordi a livello governativo ma anche sostenendo i memorandum firmati tra enti pubblici e privati durante questa visita», ha sottolineato Meloni ringraziando i partecipanti all’iniziativa nell’avveniristico complesso polifunzionale Hall Maraya, nel deserto, dove si è svolta la tavola rotonda. Si tratta di «accordi importanti, ha affermato Meloni, che confermano la volontà del nostro ’Sistema Italia' qui rappresentato ad alto livello, di investire e lavorare in Arabia Saudita e di garantire l’accesso al mercato».

Video su questo argomento Meloni in Arabia Saudita saluta l'Amerigo Vespucci: "Impresa storica, con voi c'è l'intera Nazione"

Nel corso della visita ufficiale in Arabia Saudita, che si concluderà domani, Meloni ha incontrato il Principe ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita, Mohamed bin Salman Al Saud. Nel corso del colloquio, Meloni e bin Salman - spiega Palazzo Chigi - si sono confrontati su diverse questioni globali e regionali di rilievo, anche nel contesto delle relazioni tra Unione Europea e Consiglio di Cooperazione del Golfo. Tra i temi trattati: la ricerca di una pace giusta e duratura in Ucraina; il consolidamento del cessate il fuoco a Gaza e la ripresa di un processo politico verso una soluzione dei due Stati; il sostegno a un processo politico inclusivo in Siria e gli sforzi di ricostruzione; l’assistenza al Libano; l’approccio alla transizione energetica basato sulla neutralità tecnologica e sulle interconnessioni tra reti; lo sviluppo di data center e iniziative comuni per il progresso sostenibile in Africa.