Covid, ribaltone della Cia: "Probabile fuga da un laboratorio cinese"

Un ribaltone destinato a riaprire la discussione sull'origine del virus e della pandemia che ha sconvolto il mondo. La Cia, infatti, ritiene che il virus responsabile della pandemia Covid-19 provenga probabilmente da un laboratorio, secondo una valutazione pubblicata sabato che punta il dito contro la Cina pur riconoscendo che l’agenzia di spionaggio ha "scarsa fiducia" nelle proprie conclusioni. La scoperta non è il risultato di nuove informazioni e il rapporto è stato completato per volere dell’amministrazione Biden e dell’ex direttore della Cia William Burns. È stato declassificato e rilasciato sabato su ordine del presidente Donald Trump. Il risultato suggerisce che l’agenzia di Intelligence Usa ritiene che la totalità delle prove renda più probabile un’origine di laboratorio rispetto a un’origine naturale. Ma la valutazione dell’agenzia assegna un basso grado di fiducia a questa conclusione, suggerendo che le prove sono carenti, inconcludenti o contraddittorie.

I rapporti precedenti sulle origini del Covid-19 si sono divisi sulla questione se il coronavirus sia emerso da un laboratorio cinese, potenzialmente per errore, o se sia nato naturalmente. La nuova valutazione non è in grado di risolvere il dibattito. Infatti, i funzionari dell’intelligence affermano che potrebbe non essere mai risolto, a causa della mancanza di cooperazione da parte delle autorità cinesi. "La Cia continua a ritenere plausibili sia gli scenari legati alla ricerca sia quelli di origine naturale della pandemia Covid-19", ha scritto un portavoce dell’agenzia in una dichiarazione sulla valutazione dell’agenzia.