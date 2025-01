Giorlandino contro il nuovo tariffario: "Vogliamo tutelare la salute dei cittadini"

23 gennaio 2025 a

a

a

Mariastella Giorlandino, presidente dell’Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata accreditata protesta contro il nuovo nomenclatore tariffario che mette a serio rischio l'assistenza ai pazienti all'interno degli ambulatori privati accreditati. Il prossimo 28 gennaio, intanto, ci sarà la sentenza del Tar che ha già dato la sospensiva al nuovo tariffario.

"Noi vogliamo tutelare la salute e le persone che vengono presso le nostre strutture, le donne in gravidanza che chiedono controlli su emocromo e toxoplasmosi perché ne hanno un bisogno quotidiano, gli anziani che, se vanno negli ospedali, purtroppo aspettano per una qualsiasi terapia. Il ministero deve intervenire immediatamente. Finora solo prese in giro: faremo, faremo...Ma i soldi ci sono per tutti e non è possibile non trovarli per la salute. I soldi al ministero ci sono e, prima del 28 gennaio, devono portare concretamente questa differenza e garantire il lavoro dei cittadini e la salute perché, a essere colpiti, saranno i più deboli e gli anziani che, entrando in un laboratorio, o dovranno pagare o non avranno più l'assistenza che avevano prima. Stiamo chiedendo che rimanga un tariffario di 20 anni fa e non credo che stiamo chiedendo la luna. Il 28 gennaio ci sarà la sentenza del Tar nel quale ho piena fiducia e che aveva già dato la sospensiva al nuovo tariffario. La verità è che i soldi sono stati di più ma non li hanno usati tutti. Quindi usassero tutti i fondi dati dalla Ragioneria dello Stato".