Meteo, le regioni sotto pressione. Sottocorona: "Fenomeni forti"

Il meteo dei prossimi giorni. Nei cieli italiani "ci sono meno nuvole" e quelle che interessano il Nord e in parte il centro "non danno precipitazioni intense però qualche pioggia c'è", spiega Paolo Sottocona nelle sue previsioni del tempo per martedì 21 gennaio su La7. Oggi sono possibili piogge deboli e isolate al centro nord,, moderate sul basso Tirreno.

Mercoledì 22 gennaio al Sud "ci sono ancora meno nuvole ma anche meno pioviggini", commenta Sottocorona. Un'accelerazione coinvolge parte del centro, e dalla Toscana verso la Liguria, dove avremo "fenomeni forti". Precipitazioni meno intense riguardano il Nordest, le isole e la Calabria. Giovedì 23 gennaio poche piogge a eccezione di Liguria di levante, Alta Toscana, Appennino Tosco Emiliano. Le temperature: le minime di questa mattina "sono ferme più o meno sui valori di ieri, non particolarmente bassi al centro-sud, un po' di più al nord".