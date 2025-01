Terremoto Campi Flegrei: "Scossa da paura", sciame sismico in corso

17 gennaio 2025 a

a

a

Torna a tremare la terra ai Campi Fregrei, zona caratterizzata dal fenomeno del bradisismo. Intorno alle 17:53 una scossa di terremoto è stata avvertita dai cittadini che abitano nei comuni dell’area flegrea ed in alcuni quartieri di Napoli. Sui social il tam tam delle segnalazioni con post del tipo: "Scossa forte e duratura"; "scossa da paura"; "a Fuorigrotta si è ballato", "scossa sentita a Monte di Procida". La scossa è stata di magnitudo 1.6 e l’epicentro è stato localizzato dall’Osservatorio vesuviano, sede di Napoli dell’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nei pressi della Solfatara nel Comune di Pozzuoli a una profondità di 2 km. La scossa, seppur di lieve magnitudo, è stata avvertita dalla popolazione nei comuni dell’area flegrea e nella zona occidentale della città.

Per il momento non si segnalano danni, ma il movimento sismico è stato avvertito nitidamente anche a Napoli, in particolare modo nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, e ha generato un tam tam di commenti e segnalazioni sui social da parte dei cittadini.