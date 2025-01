Patrizia Crisolini Malatesta, chi era la vittima romana dell'incidente di Cuba

17 gennaio 2025 a

Patrizia Crisolini Malatesta, romana, 67 anni, residente a Testaccio. È la vittima italiana dell’incidente stradale a Cuba che ha visto coinvolti un gruppo di turisti italiani. SI tratta della coordinatrice del viaggio, organizzato da Avventure nel Mondo. Lo rende noto la stessa associazione che organizza viaggi, dove in genere il coordinatore è un viaggiatore esperto che guida il gruppo per passione. "Siamo molto addolorati nel dover comunicare una brutta notizia che ci ha raggiunto in queste ore - comunica Avventure nel Mondo - Ieri pomeriggio, a Cuba, il pulmino di uno dei nostri gruppi è stato coinvolto in un incidente stradale e purtroppo, la nostra coordinatrice Patrizia Crisolini Malatesta e la guida non ce l’hanno fatta".

Incidente a Cuba per un gruppo di turisti italiani. Morta la guida, feriti gli altri

In queste ore "stiamo cercando di capire la dinamica dell’incidente e abbiamo attivato tutti i canali di emergenza per gestire l’accaduto. Siamo molto addolorati per la perdita di una persona che da molti anni faceva parte della famiglia di Avventure, partecipando sempre attivamente e con entusiasmo alla vita associativa dell’Angolo di Roma. Vi chiediamo per ora il massimo riserbo, per rispetto della famiglia e degli amici".

La vittima era molto esperta di viaggi, ne aveva coordinati decine per Avventure nel Mondo, e sul suo blog in cui riportava le sue esperienze scriveva: "Una cosa che faccio con grande passione, non so fino a quando, è viaggiare. Non so se viaggio per fare fotografia o se faccio fotografia per viaggiare, Queste sono al momento le due grandi passioni della mia vita". L'incidente ha coinvolto un gruppo di 6 viaggiatori di Avventure nel Mondo più l'accompagnatrice e la guida cubana decedute.