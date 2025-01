Pino Bisazza, l'imprenditoria piange il re vicentino del mosaico

15 gennaio 2025 a

Il mondo dell’imprenditoria italiana piange Pino Bisazza, spentosi questa mattina nella sua Vicenza. Classe 1936, Pino Bisazza iniziò la sua carriera negli anni ’60 all’interno dell’azienda di famiglia dove assunse il ruolo di Amministratore Delegato dal 1975 al 2000. All’inizio del nuovo millennio, a gennaio del 2000, fondò TREND Group – diventandone presidente – che, grazie al suo apporto, in un quarto di secolo è diventata azienda leader mondiale nel settore dei mosaici e rivestimenti, specializzata dell'interior decoration e nella produzione di vetri colorati, smalti veneziani, tessere di vetro a foglia d’oro e agglomerati in graniglia di vetro, quarzo e granito.

Sotto la sua guida, il gruppo si è allargato ai mercati nordamericano e mediorientale, diventando, nel 2002, il primo al mondo ad essere certificato green, grazie a una serie di scelte ecosostenibili e alla riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività e allo sviluppo di prodotti da vetro della raccolta differenziata.

Tra i lavori degli ultimi 25 anni realizzati da Trend Group sotto la sua guida si ricordano: la Royal Clock Tower de La Mecca per la quale sono stati impiegati 40.000 m2 di mosaici di vetro con i più alti standard tecnologici; l’Academy Museum of Motion Pictures, il più grande museo del mondo dedicato al cinema, il cui progetto architettonico è stato curato dallo studio Renzo Piano Building Workshop; l'Auditorium Foyer del Musée du Louvre (filiale dello storico Museo del Louvre di Parigi) dove è stato riprodotto un complesso disegno floreale creato appositamente da Yayoi Kusama, figura carismatica nel panorama dell'arte contemporanea, e la Dahlia Spa del Four Seasons Hotel Abu Dhabi che celebra l'elemento dell'acqua con un trionfo di fontane e viste spettacolari sul Golfo Persico.

In ambito associativo, Pino Bisazza ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio: presidente dei Giovani Imprenditori della Provincia di Vicenza (1967-1971), presidente della Piccola Industria, presidente dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Vicenza (1996-1999) e Membro di Giunta di Confindustria fino al 2001. Inoltre, ha guidato il “Gazzettino” come Vice Presidente dal 1985 al 2001 ed è stato fondatore del centro di ricerca “Fondazione Nord-Est” e Presidente fino al 2002. Nel 2007 è stato premiato da Ernst & Young tra i migliori imprenditori dell’anno.