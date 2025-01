Meteo, Sottocorona: quando torna il "maltempo fortissimo". Roma "sotto zero"

15 gennaio 2025 a

Non sono attesi grandi stravolgimenti per la giornata di oggi, mercoledì 15 gennaio, ma l'instabilità continua a guadagnare terreno. Paolo Sottocorona, in collegamento dallo studio di Omnibus, ha diffuso le ultime previsioni. "Ancora nuvole ma non più intense" copriranno il cielo su parte del Centro e del Sud, dove si registreranno anche "piogge deboli o moderate". "I venti si sono attenuati ma sono ancora orientali e il versante adriatico qualche precipitazione potrebbe averla", ha anticipato l'esperto.

Nessun cambio di passo domani, quando "ancora qualche debole precipitazione" riguarderà il versante adriatico e "qualche precipitazione anche intensa" il versante ionico. Le piogge sul Tirreno arriveranno a "prendere anche la Sardegna". Un quadro, questo, che, come ha evidenziato Sottocorona, "dà l'idea di un qualcosa che non si è completamente risolto. E in effetti mercoledì tornerà il "maltempo fortissimo".

A finire nel mirino saranno per lo più la Sardegna, la Sicilia e la Calabria. Salve, invece, le altre regioni del Centro-Sud (dove il rischio sarà solo quello di "qualche pioggia") e il Nord (dove il tempo rimarrà "costante"). Attenzione ai termometri, che in queste ore segneranno valori molto bassi "non solo al Nord, ma anche sulle zone del Centro". Il meteorologo ha fatto poi notare che "scendere sotto zero a Roma non è poi così nelle medie".