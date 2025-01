Pensioni, l'Inps smentisce i nuovi requisiti: come stanno le cose

09 gennaio 2025 a

a

a

Pensioni, cambiano i requisiti? La denuncia dei sindacati che hanno parlato di un aumento a partire dal 2027 dei contributi minimi e l'età per ricevere l'assegno della previdenza trova la secca smentita dell'Inps che nega l’applicazione di nuovi requisiti pensionistici. L’Istituto garantisce che "le certificazioni saranno redatte in base alle tabelle attualmente pubblicate", comunica l’Istituto.

"L’aumento dei requisiti per andare in pensione fatto trapelare in maniera impropria e avventata dall’Inps non ci sarà", assicura il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. "Nel momento in cui si registrasse un aumento effettivo dell’aspettativa di vita - riprende - come Lega faremo di tutto per scongiurare questa ipotesi, esattamente come facemmo con la norma che bloccò l’aumento per l’aspettativa di vita nella riforma Quota 100".

A lanciare il sasso era stata la segretaria confederale della Cgil, Lara Ghiglione. "Esprimiamo profonda preoccupazione per la recente modifica unilaterale dei requisiti pensionistici operata dall’Inps sui propri applicativi, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dei Ministeri competenti e in totale assenza di trasparenza istituzionale", aveva denunciato. il responsabile dell’Ufficio Politiche previdenziali della Cgil, Ezio Cigna, aveva fornito le cifre: "Risulta infatti che l’Inps abbia aggiornato i criteri di calcolo delle pensioni, introducendo un aumento dei requisiti di accesso: dal 2027 per accedere alla pensione anticipata saranno necessari 43 anni e 1 mese di contributi; mentre dal 2029 il requisito aumenterà ulteriormente a 43 anni e 3 mesi". Increment che avrebbero riguardato anche pensione di vecchiaia "con l’età minima che passerà a 67 anni e 3 mesi nel 2027 e a 67 anni e 5 mesi nel 2029". Poi la nota dell'Istituto nazionale di previdenza sociale che con una nota "smentisce l’applicazione di nuovi requisiti pensionistici. L’Istituto garantisce che le certificazioni saranno redatte in base alle tabelle attualmente pubblicate".