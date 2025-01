Meloni accoglie Zelensky: "Sostegno a 360° all'Ucraina", l'incontro a Palazzo Chigi

09 gennaio 2025 a

a

a

L'Italia al fianco dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, si legge in una nota di Palazzo Chigi, Meloni ha espresso «solidarietà» per le vittime dei recenti bombardamenti russi e «ha ribadito il sostegno a 360 gradi che l’Italia assicura e continuerà ad assicurare alla legittima difesa dell’Ucraina e al popolo ucraino, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura».

L'incontro di Palazzo Chigi tra i due leader è durato un'ora. Sul tavolo del vertice, tra le altre cose, il supporto alla difesa ucraina e la conferenza internazionale sulla ripresa dell’Ucraina in programma in Italia la prossima estate. Zelensky è stato accolto da Meloni nel cortile d’onore di Palazzo Chigi e domani mattina sarà ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale.