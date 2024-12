Nuovo tariffario, il Tar revoca la sospensione. Uap: "Acceso un faro sulla verità"

31 dicembre 2024 a

a

a

È stato revocato il decreto con cui ieri, lunedì 30 dicembre, il Tar del Lazio aveva sospeso il Tariffario delle Prestazioni di Specialistica ambulatoriale e protesica, cioè le cure e le prestazioni garantite ai cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale. "Preso atto della dichiarata gravità delle conseguenze della sospensione del decreto che determinerebbero il blocco del sistema di prenotazione ed erogazione" dei servizi "con un impatto sulla salute dei pazienti", il Tribunale amministrativo ha quindi deciso di revocare il provvedimento, confermando però l'udienza in camera di consiglio prevista per il prossimo 28 gennaio per la trattazione collegiale del tema. Soddisfazione per aver "acceso un faro sulla verità" è stata espressa dalla Uap.

Sanità, nuovo tariffario per i poliambulatori: c'è lo stop del Tar

"La revoca odierna è dovuta, sostanzialmente, ad esigenze organizzative, informatiche e tecnologiche. Il nostro ricorso al Tar è invece dovuto all’evidente impossibilità di erogare esami clinici con un taglio ai rimborsi fino al 70% e quindi all’impossibilità di continuare ad assicurare ai cittadini accessibilità alle strutture e servizi sanitari essenziali tempestivi e di qualità", si legge in una nota ufficiale. E ancora: "Con l’applicazione del nuovo tariffario, Il Nord Italia potrebbe riuscire a sostenere l'impatto delle perdite attraverso compensazioni da parte delle Regioni, ma il Sud, già in piano di rientro, rischierebbe il collasso della sanità pubblica e privata accreditata. Ora ci auguriamo che il Ministero della Salute apporti le necessarie correzioni al tariffario e che il 28 gennaio p.v., durante la prossima udienza, si prendano provvedimenti secondo scienza e coscienza', a tutela della salute dei cittadini italiani".