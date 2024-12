Attacco hacker contro Farnesina, Malpensa e Linate: "Risposta ai russofobi italiani"

28 dicembre 2024 a

Il sito del ministero degli Esteri è sotto attacco informatico e non è raggiungibile. Fonti della Farnesina hanno confermato all’Agi che i sistemi informatici interni funzionano regolarmente e che l’attacco è stato rivendicato dal collettivo di hacker filorussi ’NoName". I cybercriminali avrebbero colpito anche i siti web degli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate.

"I russofobi italiani ricevono una meritata risposta informatica", è la rivendicazione del collettivo hacker filorusso NoName057 diffusa su Telegram mentre i siti web degli aeroporti di Malpensa e Linate e a quello della Farnesina risultano irraggiungibili o malfunzionanti. Ma ci sarebbero anche altri target come i siti della Federazione italiana trasporti e quelli delle Autolinee Siena e Torino. Si tratta, come in altri casi, di una offensiva di tipo DDos (Distributed Denial of service), che mira a bloccare il normale traffico di un server, di un servizio o di una rete congestionando gli accessi. Gli specialisti del Cnaipic della Polizia postale stanno supportando gli obiettivi coinvolti e svolgendo le relative attività di indagine.