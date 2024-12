Papa Francesco dà il via al Giubileo 2025, la cerimonia della Porta Santa

24 dicembre 2024 a

Papa Francesco ha aperto la Porta Santa della Basilica di San Pietro, dando ufficialmente il via al Giubileo Universale 2025. «Varchiamo la soglia ed entriamo nel tempo della Misericordia e del perdono, perché a ogni uomo e a ogni donna sia aperta la strada della speranza» ha detto il Pontefice. Questo evento straordinario, che si concluderà con l’Epifania del 2026, rappresenta un momento di riflessione spirituale dedicato al perdono, alla misericordia divina e, come sottolineato dal pontefice, alla speranza. L’Anno Santo coinvolgerà milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo e sarà scandito da numerosi eventi religiosi e sociali. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è nella Basilica di San Pietro per presenziare alla cerimonia di apertura della Porta Santa che ha attraversato come gli altri fedeli.

L’area intorno a San Pietro è stata dichiarata zona rossa dalle 13 di oggi, con un imponente schieramento di forze dell’ordine. Controlli con metal detector, barriere anti-kamikaze, dispositivi anti-drone, unità cinofile e tiratori scelti sui tetti garantiscono la sicurezza dei pellegrini. «La vigilanza è necessaria, ma senza cedere ad inutili allarmismi,» ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Così 7 attivisti per il clima, dell’organizzazione Debt for Climate, sono stati fermati prima di mettere in atto un’azione simbolica.

Il Giubileo, guidato dal tema «Pellegrini di speranza», offrirà un ricco calendario di oltre 70 eventi. Tra gli appuntamenti principali ci sono l’apertura delle Porte Sante nelle basiliche di San Giovanni in Laterano il 29 dicembre, Santa Maria Maggiore il 1° gennaio e San Paolo fuori le Mura il 5 gennaio. Un gesto simbolico particolarmente significativo sarà l’apertura di una Porta Santa nel carcere di Rebibbia il 26 dicembre, a testimonianza dell’impegno verso i detenuti e gli emarginati. Inoltre, il Giubileo dei Giovani, previsto tra luglio e agosto, richiamerà circa due milioni di partecipanti, confermando il forte impatto globale dell’evento. Papa Francesco ha voluto richiamare l’attenzione sul significato spirituale di questo Giubileo: «I Giubilei sono momenti preziosi per fare il punto della nostra vita, sia come singole persone che come comunità. Sono inoltre occasioni di riflessione, di raccoglimento e di ascolto di ciò che lo Spirito Santo oggi ci dice». Con queste parole, il pontefice ha invitato i fedeli a vivere questo Anno Santo come un’opportunità di rinnovamento spirituale e di rinnovata introspezione.