Meteo, Sottocorona avverte: "Pioggia e neve", dove colpisce il maltempo

23 dicembre 2024 a

a

a

Una situazione meteo molto movimentata quella proiettata sull'Italia mentre andiamo verso il Natale. Una zona di bassa pressione insiste sul Centro-Sud per effetto di un afflusso di aria fredda da Nordest, spiega Paolo Sottocorona nel corso del Tg La7. Il meteorologo afferma che i fenomeni intensi interesseranno lunedì 23 dicembre più il versante adriatico che quello tirrenico mentre "il nord resta al di fuori con queste precipitazioni che toccano le zone Alpine occidentali - spiega il meteorologo - Fenomeni intensi sul medio versante adriatico, basso versante tirrenico, Sicilia settentrionale, Calabria: qui i fenomeni sono forti quindi sono precipitazioni molto abbondanti".

"Aria polare su tutta l'Italia". Giuliacci: dove cadrà la neve

Martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, troviamo "ancora fenomeni molto forti sulle zone centrali adriatiche e poi al sud, in Sicilia, e meno sul versante tirrenico e al nord", spiega Sottocorona. Il maltempo tuttavia si attenua, mentre le temperature restano sempre piuttosto basse. E il 25 dicembre, giorno di Natale? Ci sarà un'ulteriore diminuzione delle precipitazioni, che però non mollano del tutto: sul versante adriatico sono attesi ancora "fenomeni localmente intensi". In questo contesto, si può vedere la neve anche a quote piuttosto basse. Da sottolineare la situazione di mare grosso che domina soprattutto nel Tirreno: "È una situazione molto rara" per la sua intensità, spiega il meteorologo di La7, "non è un Natale tranquillo da questo punto di vista".