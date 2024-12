Regione Lazio, 60 milioni di euro per l'efficienza energetica degli edifici pubblici

Massimiliano Gobbi 20 dicembre 2024 a

La Regione Lazio ha stanziato 60 milioni di euro per migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e promuovere l'uso di energie rinnovabili. L'iniziativa fa parte del Programma Regionale Lazio FESR 2021-2027 e coinvolge 39 Comuni laziali con più di 20.000 abitanti, esclusa Roma. I finanziamenti sono suddivisi in due aree principali. Una di questa è l'Efficienza Energetica e Riduzione delle Emissioni con 40 milioni di euro destinati a interventi per ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas serra. La seconda area, invece, è la promozione delle Energie Rinnovabili, 20 milioni di euro dedicati al supporto di soggetti pubblici nel passaggio alle energie pulite. Potranno accedere allo stanziamento 39 Comuni laziali con più di ventimila abitanti (esclusa Roma), come stabilito nel FESR. Di questi, 21 della Provincia di Roma, 8 della Provincia di Latina, 8 della Provincia di Frosinone, e i capoluoghi Viterbo e Rieti. Tra i 21 comuni della provincia di Roma ammessi: Albano, Anzio, Ardea, Cerveteri, Ciampino, Civitavecchia, Colleferro, Fiumicino, Fonte Nuova, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Ladispoli, Marino, Mentana, Monterotondo, Nettuno, Palestrina, Pomezia, Tivoli, Velletri. Gli stanziamenti si concentrano su edifici ad alto consumo energetico, come scuole e strutture sportive, con l'obiettivo di: Modernizzare gli impianti per migliorarne l’efficienza; Ridurre i costi energetici per i Comuni; Favorire la transizione verso fonti rinnovabili e tecnologie a basso impatto ambientale.

"La nostra prospettiva è rendere il Lazio un punto di riferimento per quanto concerne la riduzione del consumo energetico sostenendo i Comuni nell’aggiornamento degli impianti di edifici pubblici e nel passaggio all’utilizzo di energie rinnovabili - dichiara Marika Rotondi Consigliere Regionale del Lazio di Fdi - I fondi erogati sono ripartiti su due tipologie di intervento: 40 milioni di euro per la promozione dell’efficienza energetica e la riduzione di emissioni inquinanti a effetto serra; 20 milioni di euro per la promozione delle energie rinnovabili soggetti pubblici. Con la delibera approvata dalla Giunta Rocca su proposta del Governatore e dell’Assessore all’Ambiente Palazzo, prosegue il programma per far coincidere fabbisogno energetico ed utilizzo di energie meno impattanti sull’ambiente, favorendo con questo finanziamento interventi per rendere più efficienti e meno dispendiosi fabbricati che consumano molta energia, come ad esempio, scuole e strutture sportive".>> È quanto dichiara Marika Rotondi Consigliere Regionale del Lazio di Fdi". Con l’approvazione della delibera proposta dal Governatore e dall’Assessore all’Ambiente, la Giunta Rocca prosegue nel percorso verso una gestione energetica sostenibile, riducendo l’impatto ambientale e i consumi nei servizi pubblici. Questo finanziamento rappresenta un passo concreto per migliorare la qualità della vita nei Comuni laziali, contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico e favorendo la sostenibilità energetica a livello locale.